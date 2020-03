Coronavirus, flashmob ai balconi di tutta Italia: sabato 14 marzo doppio appuntamento ore 12 e 18

Il grande successo del flashmob di ieri, venerdì 13 marzo, ha portato gli italiani a decidere di ripetere la “performance” ed organizzare un doppio appuntamento per la giornata di oggi, sabato 14 marzo 2020. Per contrastare la pandemia da Coronavirus in Italia è stato deciso di realizzare due appuntamenti alle finestre con l’obiettivo di “applaudire l’Italia che non molla”.

Flashmob alla finestra oggi sabato 14 marzo 2020: orario e canzone del giorno

Il primo appuntamento della giornata è previsto alle ore 12 italiane quando tutta Italia è invitata ad affacciarsi alla finestra e applaudire medici, infermieri, specialisti, ma anche operai e tutti quei lavoratori che vorrebbero restare a casa e che invece lavorano per il bene del Paese. Come si legge sulla pagina Facebook degli organizzati del flashmob di oggi: “Sabato 14 marzo alle ore 12 tutti affacciati da finestre e balconi per applaudire l’Italia che non molla”. Il secondo flashmob di oggi è invece fissato alle ore 18 quando si replicherà l’esibizione canora di ieri, questa volta con la canzone “Azzurro”. Dopo l’Inno di Mameli, dunque, oggi pomeriggio in tutta Italia si sentirà cantare Azzurro di Adriano Celentano.