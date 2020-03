Coronavirus, oggi alle 18 flashmob in tutta Italia: si canta l’Inno nazionale dalla finestra

Oggi pomeriggio alle ore 18 è stato organizzato un flashmob in tutta Italia che prevede di cantare l’Inno nazionale fuori dalla finestra di casa. Mentre tutta Italia è bloccata a causa del Coronavirus, infatti, un gruppo di ragazzi ha pensato di creare un flashmob che in poche ore ha fatto il giro delle chat WhatsApp e gruppi Facebook: “Alle 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra… il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete il più possibile a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire“.

Flashmob in tutta Italia oggi: “Fratelli d’Italia” alla finestra alle ore 18 contro il Coronavirus

Così recita il testo che in questi minuti viene condiviso da migliaia di persone in tutto il Paese, tutte le principali piattaforme social sono la cassa di risonanza principale di questo evento che porterà oggi pomeriggio centinaia di persone a cantare l’Inno di Mameli con tutti i familiari e vicini. Numerosi condomini in tutta Italia già nei giorni scorsi hanno organizzato brevi eventi alla finestra, tra questi ad esempio in un palazzo di Napoli dove un gruppo di napoletani cantano affacciati al balcone tutti insieme “Abbracciame” di Andrea Sannino o a Benevento dove sono stati prodotti vari video di esibizioni al balcone tra condomini.

L’evento in programma per oggi pomeriggio sembra stia prendendo una dimensione ancora più grande, in tantissimi gruppi di varie città d’Italia si sta diffondendo il messaggio che dà appuntamento alle ore 18 di venerdì 13 marzo 2020 per affacciarsi alla finestra e cantare tutti insieme l’Inno italiano per riscoprendoci, anche a distanza, ‘Fratelli d’Italia’.