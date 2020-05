Coronavirus, i positivi calano in tutto il Paese. In terapia intensiva 893 persone. I morti sono 195

Coronavirus, i positivi calano in tutto il Paese. In terapia intensiva 893...

Scorrendo i dati quotidiani forniti dalla Protezione civile in merito all’emergenza sanitaria nel Paese, ciò che salta subito agli occhi è che, per la prima volta, il numero dei positivi è decisamente in calo ovunque.

Nelle ultime 24 ore sono stati però 195 i morti a fronte dei complessivi 31.106 censiti.

Come dicevamo calano dunque dall’inizio dell’emergenza, le persone positive, oggi 2.809 in meno rispetto a ieri, per un totale di 78.457.

Continuano a calare anche i ricoverati con sintomi che, dopo i 693 usciti da ieri, ora sono 12.172 ieri.

Rallegra anche sapere che attualmente nelle terapie intensive vi sono 893 persone, dopo i 59 usciti nelle ultime 24 ore.

Se in isolamento domiciliare ci sono ancora 65.392 persone segnaliamo invece l’aumento dei guariti, ora a 112.541, con gli ultimi 3.502 registrati da ieri.

Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 222.104, in aumento di 888 unità da ieri.

Complessivamente ad oggi sono stati eseguiti 2.735.628 tamponi, a fronte di 1.778.952 di casi testati.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max