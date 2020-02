Coronavirus, il bollettino: 322 persone contagiate ed 11 morti

Intanto c’è da fare un plauso alla Protezione Civile che, ininterrottamente, senza sosta vede il comitato operativo sempre vigile, così da poter coordinare – attraverso la ramificazione dei vari dislocamenti territoriali – in tempo reale qualsiasi esigenza.

E poco fa, puntuale, il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha fatto il punto della situazione che, come vedremo, è tutto sommato abbastanza contenuta rispetto alla vastità del territorio nazionale e al numero dei suoi abitanti.

Sono otto le regioni interessate dai contagi

Complessivamente, in 8 regioni (tra le quali anche una provincia autonoma), sono 322 le persone contagiate, quindi 28 in più rispetto al precedente comunicato. Le persone decedute sono 11.

Nello specifico, i casi accertati sono così dislocati: 240 in Lombardia, 43 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Liguria, ed uno in Trentino, nella Provincia autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda invece i pazienti ricoverati con sintomi sono 114, di questi 35 si trovano attualmente in terapia intensiva. Costretti all’isolamento domiciliare sono infine 162 cittadini.

Le vittime sono principalmente persone anziane

Dicevamo che le vittime sono ad ora 11 e, per la maggior parte anziane. Ad esempio gli ultimi tre morti in Lombardia, sono una donna 83enne e due uomini di 91 e 84 anni. Aveva invece 76 anni la donna morta a Treviso, presso l’ospedale cittadino, ed era ricoverata da giorni presso il reparto di terapia intensiva del’ospedale.

