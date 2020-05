Coronavirus, il bollettino della Lombardia 16 maggio: il dato più basso da mesi

Continuano a migliorare i dati relativi al coronavirus in Italia, a partire dalla Lombardia, la Regione finora più colpita. Nelle ultime 24 ore sono stati 39 i decessi che portano il totale a 15. 450 dall’inziio della pandemia di Covid-19. Per quanto riguardi i nuovi casi si registra un +399 per un totale di 84.518, e infine i ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono stati 268, otto in meno rispetto alla giornata di ieri. Soprattutto per quanto riguarda i morti il dato è positivo perché non si registrava un numero così basso da diverse settimane ormai.