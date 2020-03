Coronavirus, il punto della Protezione Civile. Aumentano i guariti

Eccoci a riportare l’aggiornamento serale del bilancio legato all’emergenza sanitaria da coronavirus. Puntuale come sempre, il capo della Protezione Civile e Commissario all’emergenza, Angelo Borrelli, ha fornito gli aggiornamenti.

Intanto c’è da sottolineare che è stato stimato un aumento dei contagi del 72,5%, definito dagli esperti come il maggiore tra quelli registrati negli ultimi giorni. Ma la lettura potrebbe anche significare che ci troviamo nel ‘picco massimo’. Saranno quindi i giorni a seguire a darci le dimensioni del fenomeno, così da capire se possiamo iniziare considerarci ‘in uscita’ da questo maledetto tunnel.

Dunque, ad oggi il numero dei malati è giunto a 2.706 (parliamo di ben 443 persone in più rispetto a ieri). I decessi sono 107 (da ieri 28 in più). Fortunatamente, di contro continuano ad aumentare le persone dichiarate guarite: 276, rispetto a ieri sono quindi 116 in più.

Max