Coronavirus, il punto sulla situazione di Borrelli: sono 724 i guariti

Come ogni sera, eccoci a riportare il bilancio sulla situazione coronavirus nel Paese, illustrato dal Commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli.

“Registriamo 102 guariti, per un totale di 724“, ha esordito il capo della Protezione Civile, che ha poi aggiunto, “Le persone positive aumentano di 1598 positivi unità e passa a 7985 in totale. Il 10% è in terapia intensiva o subintensiva, circa 3000 sono in isolamento domiciliare“.

Le vittime sono 463, persone fragili e già malate

Ma veniamo alla nota dolente che caratterizza questa maledetta epidemia: il punto sulle vittime. “Oggi si sono contati 97 decessi, per un totale di 463. L’1% dei deceduti – ha tenuto a spiegare Borrelli – appartiene alla fascia 50-59 anni, il 10% alla fascia 60-69 anni, il 31% è nella fascia 70-79, il 44% nella fascia 80-89% e il 14% sono ultranovantenni. “I decessi sono caratterizzati dalla prevalenza di persone fragili con pluripatologie pregresse”

Max