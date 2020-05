Coronavirus, in autunno un test semplice come quello di gravidanza

I kit di test domestici per Covid-19 in grado di diagnosticare la malattia con una semplice risposta sì o no potrebbero essere pronti per l’uso entro l’autunno, hanno detto gli scienziati. Il dispositivo portatile, che sembra un test di gravidanza domiciliare, è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Manchester.

A differenza di altri test diagnostici utilizzati, che cercano tracce del materiale genetico del virus, il prototipo di Manchester esamina le “catene di zuccheri” che ricoprono tutte le cellule umane.

Il professor Rob Field, dell’Università di Manchester, ha spiegato che il prototipo è in grado di rilevare il virus in meno di 20 minuti e potrebbe essere adattato per identificare altri agenti patogeni come il coronavirus.

Test per il coronavirus, una risposta sì o no in soli 20 minuti: quando saranno pronti i kit

“I virus respiratori invadono il corpo attraverso le cellule delle vie aeree e dei polmoni” ha spiegato il professore. “Queste cellule sono ricoperte da uno strato di catene di zucchero, note come glicani, che vengono utilizzate per la normale funzione dei tessuti umani. I virus possono utilizzare questi glicani come parte del processo di infezione.”

Il professore ha affermato anche che gli attuali test di Covid-19 si basano su conoscenze precedenti del codice genetico virale, che possono cambiare con l’evoluzione del virus e limitare l’efficacia del test. Ha aggiunto che il prototipo utilizza invece il riconoscimento del glicano, che non è influenzato dalla variazione stagionale del codice genetico.

“Il modo in cui il virus interagisce con il suo recettore del glicano lo rende stagionalmente coerente, quindi, anche se il codice genetico del virus muta, verrà comunque rilevato, il che significa che il test dovrebbe rimanere efficace a lungo termine“.

Lui e il suo team stanno lavorando con la società Iceni Diagnostics per convalidare ufficialmente il nuovo test per l’autunno, in vista della stagione influenzale. Ciò sarebbe utile per garantire che le persone con influenza stagionale non siano confuse con le persone che hanno sospetti di Covid-19.