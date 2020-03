Coronavirus Italia, muore durante videochiamata: tragedia tra madre e figlia

Sono tante, troppe e tutte terribili. Le singole tragedie dovute al Covid 19 in Italia sono inaccettabili, perchè a perdere la vita non sono numeri, ma persone, siamo ‘noi’, nell’accezione generale. E nel dramma, il dato diventa ancor più terribile quando si snocciolano le storie di vita che ci sono dietro le persone che ci stanno lasciando.

Ancor più quando, cosa orribile solo a immaginarsi, la morte arriva in ‘diretta’. E’ successo da noi, in Italia: dove capita, purtroppo, appunto, di morire in videochiamata. E’ quello che è successo ad una madre con la figlia.

Coronavirus Italia, muore durante videochiamata: cosa è successo e a chi

Una vera tragedia nella tragedia generale per via del Covid 19 Italia. E’ successa in un ospedale di Torino: laddove una infermiera che lavora da settimane senza fermarsi ne ha parlato col cuore in mano.

E’ con la sua terribile testimonianza che veniamo a conoscenza della inaccettabile tragedia in Italia per via del coronavirus, avvenuta all’ospedale ‘Martini’ di Torino.

La donna, di cui per ragioni di privacy ometteremo il nome malgrado ci sia un post social in cui poter leggere il tutto, racconta di avere assistito ad un evento a dir poco triste. “Ho visto una madre dire addio alla propria figlia attraverso una videochiamata. Le due si sono date l’ultimo saluto così”.

L’infermiera ha narrato tutto sul suo profilo Facebook, in un post molto lungo. “Non auguro a nessuno di vedere ciò che sto vedendo in ospedale nelle ultime settimane, ma so che se solo fosse possibile far provare a tutti quell’emozione provata durante quella videochiamata, sarebbero in molti a dire quel ‘ti voglio bene’ in più. Sarebbero in molti ad essere più comprensivi col prossimo”.

La donna parla di avere assistito alla scena dal vivo, con mascherina e camice. Il suo racconto si chiude in questi termini: “Non importa chi venga colpito e a quale età, questo virus molto velocemente separa legami fino a spegnerli anche definitivamente. Non auguro a nessuno di vedere ciò che sto vedendo in ospedale nelle ultime settimane, ma so che se solo fosse possibile far provare a tutti quell’emozione provata durante quella videochiamata, sarebbero in molti a dire quel ‘ti voglio bene’ in più”.