Coronavirus Italia, quando finiscono i contagi regione per regione

I primi accenni di discesa della parabola dei contagiati in Italia iniziano a vedersi. Un’affermazione sempre rischiosa che assume le forme di un bagliore di luce in fondo al tunnel. Le ultime stime indicano che il picco di coronavirus nel nostro paese arriverà a breve, poi sarà il turno della tanto attesa discesa.

Un momento auspicato che in molto aspettano con ansia, per questo la domanda ‘quando finiranno i contagiati in Italia?’ è tra le più gettonate al momento. La risposta è difficile da dare, ma alcuni studi possono aiutare a capire le stime basate sui dati forniti dalla Protezione Cvile. L’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (Eief) ha infatti stimato una finestra temporale durante la quale i contagi in Italia dovrebbero azzerarsi.

Il Trentino Alto Adige la prima regione a debellare il virus

Le misure di contenimento adottate dal governo italiano per contenere la diffusione del Covid-19 iniziano a dare i primi risultati, resi noti dai dati della Protezione Civile, attraverso i quali l’Eief ha stimato che la fine dei contagi in Italia potrebbe arrivare entro il 16 maggio. La finestra temporale stimata va dal 5 al 16 maggio per quanto riguarda l’intero territorio nazionale, ma secondo lo studio ogni regione avrà l’azzeramento in un periodo diverso.

La prima regione ad azzerare i contagi da coronavirus in Italia, secondo l’Eief, dovrebbe essere il Trentino Alto Adige. Nonostante l’estrema suscettibilità della velocità della curva dei contagi, il professore Peracchi, docente dell’università di Tor Vergata a Roma e della Georgetown (Stati Uniti), ha elaborato il grafico grazie ad un sofisticato modello matematico.

Il Trentino dovrebbe esaurire i contagi il prossimo 6 aprile, la Liguria il giorno dopo, la Valle D’Aosta l’8 aprile e il 9 dovrebbe essere il turno della Puglia. Secondo lo studio l’ultima Regione ad esaurire i contagiati sarà la Toscana, nelle più ottimistica delle ipotesi il 5 maggio, altrimenti la data sarebbe spostata al 16 dello stesso mese. Di seguito il grafico dei contagi regione per regione.