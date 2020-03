Coronavirus, Italia zona rossa: assalto ai supermercati dopo la conferenza stampa di Conte

La conferenza stampa del premier Conte ha evidenziato le nuove misure per contrastare il Coronavirus in Italia, da domani la zona rossa sarà estesa a tutto il Paese. La notizia ha fatto preoccupare tanti italiani che subito dopo la conferenza di Conte hanno pensato di dirigersi nei supermercati aperti nelle varie città italiane per fare la spesa.

L’annuncio di Conte che vieta gli spostamenti “se non per comprovate necessità” ha creato confusione in tanti italiani che preoccupati di non poter più uscire di casa per acquistare i beni di prima necessità hanno preso d’assalto i supermercati aperti di sera.