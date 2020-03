Coronavirus, Italia zona rossa: spostamenti vietati, tutto quello che occorre sapere

Italia zona rossa, lo ha confermato pochi minuti fa il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di stasera, lunedì 9 marzo 2020. Nel corso della diretta streaming trasmessa dalla pagina Facebook ufficiale del premier è stato anticipato il contenuto del nuovo decreto anti-coronavirus: tutta Italia sarà zona rossa da domani, martedì 10 marzo 2020.

Ecco le parole del premier Conte: “Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini. Ma purtroppo tempo non ce n’è: i numeri ci dicono che c’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate, ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. E ci riusciremo solo se tutti collaboreremo. Ho deciso di adottare misure ancora più stringenti per riuscire a contenere l’avanzata del Coronavirus. Sto per firmare un provvedimento: non ci sarà una zona rossa o una zona 1 o 2 ma solo un’Italia: Italia zona protetta, su tutto il territorio andranno evitati gli spostamenti e saranno vietati gli assembramenti”.

Coronavirus, Italia zona rossa: spostamenti vietati se non per comprovate necessità

Come sottolineato da Conte nel corso della conferenza stampa di oggi gli spostamenti delle persone sono vietati se non per comprovate necessità di salute, di necessità o di lavoro e continua: “Per i trasporti non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare”.

Tutti coloro che hanno necessità di spostarsi da casa avranno la possibilità di usufruire dell’autocertificazione “ma se ci fosse una autocertificazione non veritiera ci sarebbe un reato”, evidenzia il premier. Le nuove misure spiegate da Conte saranno in vigore in tutto il Paese da domani e riguardano anche scuole e manifestazioni sportive.

Coronavirus: si può partire e viaggiare fuori dall’Italia?

L’Italia è zona rossa, da martedì 10 marzo tutto il Paese è blindato per contenere la diffusione del Covid-19. In queste ore molti italiani si stanno domandando se sia possibile uscire dall’Italia per organizzare un viaggio o per rientrare nel Paese di origine. Le notizie in questo senso sono in via di sviluppo, quello che possiamo consigliare per avere notizie certe è di collegarsi al sito web ViaggiareSicuri.it e consultare gli ultimi aggiornamenti tramite il servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina. Ricordiamo che anche prima degli ultimi provvedimenti annunciati oggi diversi Paesi avevano già rilasciato informazioni circa la chiusura dei voli da e per l’Italia.