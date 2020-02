Coronavirus, lo Spallanzani assume la ricercatrice che lo ha isolato

Ci è voluto quasi ‘il miracolo’ perché il nostro sistema sanitario iniziasse ad osservare con maggior attenzione – e rispetto – i nostri giovani ricercatori. E’ infatti di poche ore fa la notizia che Francesca Colavita, che insieme a due sue colleghe (prime al mondo), sono riuscite ad isolare il coronavirus, sarebbe prossima ad essere assunta a tempo indeterminato all’Istituto Spallanzani di Roma.

In realtà a novembre la nota struttura ospedaliera romana aveva inviato all’Azienda sanitaria regionale del Molise (incassando un sì), la richiesta di poter accedere per chiamata alla graduatoria dei vincitori e idonei ‘al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente biologo della disciplina di microbiologia e virologia’.

Ad ogni modo è una bellissima notizia che, sbrigati i tempi tecnici, regala al nostro Paese un’altra capace leva professionale giovane ed italiana…

