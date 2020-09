Coronavirus, Mario Draghi: scoperta vaccino eliminerà incertezze

Una importante presa di posizione nei riguardi del tema Covid-19: Mario Draghi, ex presidente della Bce, ha sostenuto che sarà vera svolta solo quando si giungerà al vaccino e che, nel contempo, a livello economico e produttivo, il percorso dei sussidi deve essere inteso come un meccanismo per generare lavoro per le nuove generazioni.

“La scoperta vaccino eliminerà incertezze”, dice l’ex presidente della Bce Mario Draghi, a nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia – Escardio 2020.

Draghi: ‘I sussidi devono creare lavori per i giovani’

‘I sussidi devono creare lavori per i giovani’, afferma Mario Draghi. “I governi hanno dato la giusta risposta con l’aumento del debito e del deficit per ammorbidire l’impatto del Covid“. Lo ha dichiarato appunto l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, in una intervista nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia – Escardio 2020, chiarendo che però solo “la scoperta del vaccino eliminerà tante incertezze che ci sono al momento”.

“I sussidi dovranno scendere e al tempo stesso si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani”. Queste le parole dell’ex presidente della Bce, Mario Draghi, nell’intervista al professor Filippo Crea, ordinario di Cardiologia all’Università Cattolica e da ieri (primo italiano) editor in chief dell’European Heart Journal, nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia – Escardio 2020.

Draghi ha poi sostenuto che “dovremmo spendere molto di più per la salute” e che “la pandemia ha messo in rilievo l’importanza di avere buone strutture sanitarie“.

Nel mentre, arrivano notizie interessanti sul tema dal fronte statunitense. Il governo Trump non si unirà allo sforzo globale per sviluppare, produrre e distribuire in modo equo il vaccino contro il Covid-19, a fronte del coinvolgimento dell’Organizzazione mondiale della sanità, da cui gli Usa hanno deciso di uscire dopo che il presidente l’ha accusata di aver coperto il presunto insabbiamento cinese sull’epidemia.

“Gli Usa continueranno a coinvolgere i loro partner internazionali per sconfiggere il virus ma non saremo vincolati da organizzazioni multilaterali influenzate dalla corrotta Oms e dalla Cina”, ha sostenuto un portavoce della Casa Bianca.

