Coronavirus, meno di 70mila i contagiati, calano ancora ricoveri ed i decessi: 145 da ieri

Una ‘meraviglia’: quando mancano nemmeno 24 ore alle riaperture in quasi tutte le città e comuni italiani, il numero delle persone positive continua a calare vertiginosamente (-1.836 da ieri), arrivando complessivamente 68.351.

C’è ad esempio da segnalare i zero (0) contagi in Valle d’Aosta e Calabria mentre, ben nove Regioni sono sotto i dieci.

Come ha illustrato poco fa la Protezione civile nell’ambito della conferenza stampa, migliora’ notevolmente anche il numero delle vittime che, per diversi giorni, dopo aver abbondantemente superato la soglia delle 200 unità, da ieri si è attestata 145 decessi, per i complessivi 31.908 registrati nel Paese dall’inizio dell’emergenza.

In 762 sono ancora in terapia intensiva, mentre 13 ne son usciti nel ultime 24 ore.

Tra dimessi e guariti è arrivato siamo arrivati 125.176, grazie alle 2.366 persone registrate da ieri.

Complessivamente, in Italia ad aver contratto il coronavirus sono 225.435, per via dei 675 nuovi casi da ieri.

Ricoverati con sintomi infine, sono 10.311, -89.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max