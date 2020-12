Coronavirus, misure restrittive per le feste: vertice governo-Cts

Dopo le scene viste questo fine settimana nelle principali città italiane, il governo corre ai ripari e pensa a una stretta delle misure per evitare un aumento dei contagi dopo le feste.

Gli assembramenti nel centro e per le vie dello shopping della Capitale e non solo hanno fatto arrabbiare gli esperti e alcuni esponenti del governo, che ora invocano misure più rigide soprattutto nei in prossimità di Natale e Capodanno, dove cene e veglioni rischiano di diventare l’anticamera della terza ondata.

Nel vertice tra ministri, capidelegazione e Comitato tecnico scientifico sono emerse diverse ipotesi. La prima tutta Italia in zona arancione, con il divieto di uscita dal proprio comune e la chiusura di bar e ristoranti. La seconda, invocata dai rigoristi, prevede un irrigidimento delle misura sulla base del modello Merkel: una sorta di lockdown con negozi chiusi e possibilità di lasciare le proprie abitazioni sono in caso di necessità e urgenza, con un margine di flessibilità rispetto a marzo.

Dal vertice c’è il via libera per gli spostamenti natalizi, ma solo per i piccoli comuni con massimo di 5mila abitanti ed entro 30 km. Da decidere anche se far scattare i provvedimenti già dal 19 dicembre o se a ridosso del Natale. “Serve spirito di coesione nazionale”, dice il premier Giuseppe Conte in un video su Facebook. “Sono convinto che mostreremo questa saldezza anche nelle prossime settimane”.