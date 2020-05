Coronavirus, nelle feci più di un mese dopo test negativi. “Si può diffondere dalle fogne”

Il coronavirus è stato trovato nelle feci umane, più di un mese dopo che il paziente è risultato negativo per COVID-19. Gli scienziati dell’Università di Stirling hanno avvertito che i risultati indicano che il coronavirus potrebbe diffondersi attraverso le acque reflue.

Il professor Richard Quilliam, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: “Sappiamo che COVID-19 si diffonde attraverso goccioline da tosse e starnuti, o attraverso oggetti o materiali che portano infezione. Tuttavia, è stato recentemente confermato che il virus può essere trovato anche nelle feci umane, fino a 33 giorni dopo che il paziente è risultato negativo per i sintomi respiratori di COVID-19.”

Coronavirus e acque reflue, si può trasmettere dalle feci e dalle fogne? Cosa dicono gli scienziati

Sulla possibilità che il virus si trasmetta in questo modo non ci sono dati certi. “Non è ancora noto se il virus possa essere trasmesso attraverso la via fecale-orale – ha detto il professore – tuttavia, sappiamo che lo spargimento virale dal sistema digestivo può durare più a lungo dello spargimento dal tratto respiratorio. Pertanto, questo potrebbe essere un percorso importante, ma non ancora quantificato, per aumentare l’esposizione.”

Nello studio, i ricercatori hanno presentato l’esempio dell’epidemia di SARS del 2003, quando la SARS-CoV-1 è stata rilevata nelle acque reflue di due ospedali in Cina. Il team sottolinea che, poiché la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus è asintomatica, esiste un rischio “significativo” di diffusione del virus attraverso le fogne.

Nel frattempo, hanno aggiunto che la composizione strutturale di COVID-19 suggerisce che il virus potrebbe rimanere vitale nelle acque reflue per un massimo di 14 giorni. “Il trasporto di coronavirus nell’acqua potrebbe aumentare il potenziale dell’aerosol del virus, in particolare durante il pompaggio delle acque reflue attraverso i sistemi fognari, negli impianti di trattamento delle acque reflue e durante il suo scarico e il successivo trasporto attraverso la rete di drenaggio del bacino idrografico“.