Coronavirus, ospite positivo, sospensione per Chi l’ha visto

Una nuova sospensione nei programmi Rai a causa del Covid 19. Un caso di positività al Coronavirus produce lo stop ad uno degli ultimi programmi che, pur con le dovute misure precauzionali, per limitare i rischi da contagio, ha potuto andare avanti in questi giorni con una continua messa in onda. Stiamo parlando di Chi l’ha Visto?, che è costretto a fermarsi.

Coronavirus, ospite positivo, sospensione per Chi l’ha visto. Ecco cosa è successo

La trasmissione storica e sempre molto apprezzata che ha nel mercoledì sera di Rai 3 il suo appuntamento fisso e, come noto, condotta da Federica Sciarelli, di recente tra l’altro aveva avuto un importante bis.

Infatti, nella serata del venerdì Chi l’ha visto ha raddoppiato con uno speciale in prima serata, per approfondire le ultime novità in tema di coronavirus.

Tuttavia, si è registrato un caso di positività al Covid-19 di uno degli ospiti in studio. A darne comunicazione è la pagina ufficiale social di Chi l’ha Visto?, che avverte dello stato di quarantena della redazione, tra cui la stessa conduttrice.

Di conseguenza, se non ci dovessero essere novità particolari, la trasmissione dovrebbe tornare in onda la prossima settimana.

Dunque il programma sarà in grado di tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione sono pronti a rimettersi ‘in pista’ per fornire il solito aiuto ai familiari delle persone scomparse e a fare informazione puntuale anche sul coronavirus.