Coronavirus, Pomezia, aggiornamenti dopo il weekend: contagi, positivi, controlli

Dopo l’ultimo weekend, in attesa dei bollettini odierni sul coronavirus e delle possibili variazioni sui computi generali, nell’area litoranea romana, in particolar modo riferimento a una delle zone che ha fatto registrare un significativo aumento di casi, come quella di Pomezia, si evidenziano i seguenti numeri.

Per quanto riguarda i casi di Coronavirus a Pomezia, allo stato attuale delle cose si evidenziano 8 nuovi casi. 28 i casi positivi nel totale. Ecco, nel dettaglio, le specifiche.

Coronavirus, Pomezia: otto nuovi casi, 28 in totale. Crescono le ‘uscite’ da sorveglianza domiciliare

Sono 28 ad ora dunque i casi accertati di Covid 19 a Pomezia. In particolare si parla di otto nuovi casi, di cui 5 donne e 3 uomini tutti adulti e a quanto emerge legati alle connessioni di collegamento originarie. A quanto pare, inoltre, i nuovi casi sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare.

Ad oggi si conteggiano 917 persone in sorveglianza domiciliare preventiva in tutta l’aria relativa alla ASL RM6. Nello stesso momento una trentina di cittadini di Pomezia, connessi ai primi casi riscontrati, sono usciti dalla sorveglianza domiciliare poichè risultati negativi ai test.

In contemporanea, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno realizzato nelle scorse ore 630 controlli a persone in e attività commerciali e prodotto 50 sanzioni per violazione delle regole imposte dal DPCM del 11 marzo.