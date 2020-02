Il Coronavirus, con sempre più rapidità, si sta diffondendo un pò ovunque: è stato ufficializzato il primo contagio in Nigeria. Si tratta di un italiano. E mentre al ‘Sacco’ viene isolato il ‘ceppo italiano’ del virus e il Duomo riapre, quanto alla situazione di allarme e criticità italiana si registrano le parole di Di Maio.

“Le persone in quarantena sono lo 0,089% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento è lo 0,01%”

Coronavirus, primo contagio in Nigeria: è un italiano, ricoverato a Lagos. Sintomi non preoccupanti

E’ dunque un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primo soggetto contagiato dal nuovo coronavirus in Nigeria. Lo ha comunicato il ministero della Saluta nigeriano chiarendo come “il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti”.

Nel mentre, In Italia, sono balzati a 650 i positivi al Coronavirus. E sono sopraggiunti ulteriori tre decessi in Lombardia, tutti di ultra ottantenni. Lo ha comunicato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel suo ultimo dispaccio sull’emergenza.

Sono del resto guarite altre tre persone sempre in Lombardia: nella regione ora in totale si è a 40 soggetti. “Tutto è nella norma, non c’è nessuna criticità nella zona rossa”, ha sancito Borrelli. “Il Dipartimento ha reso disponibile e stanno arrivando oltre 35 mila mascherine in Emilia Romagna Piemonte, Lombardia e Veneto”.