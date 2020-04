Coronavirus Roma, al via distribuzione buoni spesa cartacei: i ticket consegnati a casa dai vigili

Al via la distribuzione dei buoni spesa cartacei a Roma. “Oggi al Dipartimento Politiche Sociali sono arrivati i buoni cartacei di cui avvieremo subito la distribuzione grazie alla collaborazione degli agenti della Polizia Locale, che li porteranno nelle case di chi sta vivendo maggiori difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus” comunica il sindaco Virginia Raggi.

“Molte famiglie romane stanno già spendendo i Buoni Spesa ricevuti tramite applicazione sul cellulare. Chi ha scelto di non utilizzare l’app – prosegue Raggi – riceverà invece a casa i ticket cartacei. In un momento così delicato, abbiamo lavorato per garantire la massima velocità possibile nella richiesta e nella consegna dei buoni, grazie a un sistema di presentazione delle domande semplice e immediato e alla collaborazione con edicole, parrocchie e associazioni del terzo settore e del volontariato. Sono moltissime le richieste che ci sono arrivate in pochi giorni, oltre 40mila.

Stiamo portando avanti un grande lavoro e ringrazio per questo l’assessora Veronica Mammì e tutti gli uffici coinvolti. L’obiettivo è portare i Buoni Spesa, nel minor tempo possibile, alle famiglie che hanno bisogno di acquistare generi alimentari di prima necessità. Nessuno deve rimanere indietro”.