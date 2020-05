Coronavirus Roma, B&B abusivo scoperto in piena attività a Trastevere

Pubblicizzava il suo appartamento come “bed and breakfast”, senza alcuna autorizzazione e continuava ad ospitare persone nonostante le restrizioni imposte dalle misure di contenimento. Questo è quello che hanno scoperto i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere quando sono arrivati in Vicolo del Cinque, nel cuore di Trastevere.

All’interno dell’appartamento erano alloggiate tre persone, che avevano prenotato tramite un annuncio, pubblicato su un noto sito di compravendite, dietro il pagamento anticipato di 200 euro. Rintracciato il titolare dell’attività ricettiva, un 64enne romano, i Carabinieri lo hanno sanzionato per un importo di 200 euro, così come previsto dall’inosservanza del decreto legge del 25 marzo 2020.

Successivamente i militari hanno anche accertato che l’attività ricettiva, condotta dal 64enne, era gestita illegalmente, in quanto era pubblicizzata on-line come bed and breakfast. Attività per la quale, l’uomo non ha mai presentato nessuna “Scia” di inizio attività, presso gli uffici competenti. I Carabinieri hanno subito applicato l’immediata chiusura dell’attività ricettiva ed informato le autorità amministrative.