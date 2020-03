Coronavirus, supermercati in Italia: orari, apertura e chiusura per regione e città

L’ultima misura restrittiva del governo, in data 23 marzo 2020, ha disposto la chiusura di tutte le attività non essenziali e strategiche per l’emergenza Coronavirus.

Tuttavia è stato specificato che resteranno aperti supermercati, farmacie e negozi di generi di prima necessità, anche se da Regione a Regione si può intervenire con ulteriori limitazioni, ad esempio per quanto riguarda orari ridotti e giorni chiusura.

Per questo motivo, diverse Regioni hanno deciso in modo autonomo di dare delle disposizioni particolari su apertura e chiusura dei propri supermercati.

Supermercati Italia: orari chiusura e apertura nelle varie regioni. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, Giulio Gallera considera uno sbaglio la riduzione degli orari nei supermercati, in quanto una possibile causa di assembramenti, stessa opinione del sindaco di Milano Beppe Sala.

Il governatore Attilio Fontana, per il momento, non ha adottato particolari disposizioni per i supermercati nella regione più colpita dal coronavirus.

Diversa la situazione dei supermercati in Veneto:

il presidente Luca Zaia, dopo aver chiuso parchi e giardini, ha disposto anche la chiusura dei supermercati nei giorni festivi.

Una decisione simile è stata presa per i supermercati in Emilia Romagna, con l’ordinanza del Presidente Stefano Bonaccini che chiude i supermercati la domenica, fino al 3 aprile. Allo stesso tempo, disposta la chiusura di mercati e mercatini per tutti i giorni.

Supermercati Italia: orari chiusura e apertura nelle varie regioni. Friuli, Campania, Calabria, Lazio, Sicilia

In Friuli Venezia Giulia il governatore Massimo Fedriga ha fatto di più, ordinando la chiusura di tutte le attività commerciali nella domenica, compresi i supermercati. Restano aperte solo farmacie, parafarmacie, edicole e gli esercizi nelle aree di servizio in autostrada, porti e interporti.

Anche in Campania e Calabria i supermercati saranno chiusi in tutti i giorni festivi, mentre in Sicilia il governatore Nello Musumeci ha disposto, per la domenica, la chiusura di tutte le attività tranne farmacie e edicole.

Nella regione Lazio, invece, i supermercati restano aperti anche nel weekend, anche se sono stati disposti degli orari ridotti.

Supermercati Italia: orari e chiusure regione per regione

Possiamo riassumere le disposizioni delle varie regioni con questo pratico schema:

Le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Calabria chiudono la domenica e i festivi.

La regione Lazio osserva l’orario ridotto: dal lunedì al sabato 8:30-19, la domenica 8:30-15:00.

In Lombardia e in tutte le altre regioni, non sono state disposte limitazioni per i supermercati.

Apertura, chiusura e orari supermercati Italia: Esselunga, Coop, Conad, Pam-Panorama, Carrefour, Eurospin, Lidl

A parte le decisioni prese dalle Regioni, i singoli supermercati hanno preso delle decisioni autonome, con delle riduzioni di orario e in alcuni casi delle chiusure, a tutela dei propri dipendenti.

Vediamo allora gli orari di apertura e chiusura, le chiusure programmate e tutte le disposizioni per singolo supermercato.