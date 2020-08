Coronavirus, torna l’incubo in serie A: positivi Mirante della Roma e 3 giocatori del Cagliari

Ritorna la paura per il Covid 19 nella Serie A. Il portiere della Roma, Antonio Mirante, è ufficialmente positivo al Coronavirus come confermato da lui stesso sui social.

“Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test di Covid-19″ ha scritto il portiere. “Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”.

Covid, ecco chi sono i giocatori positivi: Mirante, Ceppitelli, Cerri e Bradaric. A rischio la ripresa della serie A

Antonio Mirante era di ritorno da un breve periodo di vacanza nella sua terra d’origine, Castellammare di Stabia. Nel frattempo anche nella rosa del Cagliari vi sono tre calciatori risultati positivi al tampone: si tratta di Ceppitelli, Cerri e Bradaric.