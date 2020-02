Coronavirus, Trump, sospensione collegamenti coi paesi colpiti? Vedremo cosa succederà

È arrivata anche la presa di posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla emergenza coronavirus in Italia.

Coronavirus, Trump, sospensione collegamenti coi paesi colpiti? Vedremo

Il numero uno della Casa Bianca ha certamente espresso preoccupazione e allerta, ma in merito alla possibilità di prendere nelle immediate ore una forte presa di posizione in merito alla sospensione dei voli e delle relazioni di interscambio con i paesi coinvolti, come appunto l’Italia, è stato cauto.

Aggiornamento ore 1,21

“Vediamo cosa succederà”: cosi’ il presidente Donald Trump ha risposto alla questione se l’amministrazione Usa valutasse la possibilità di sospensione dei collegamenti con i paesi più colpiti dal coronavirus, come l’Italia.

Eventuali decisioni sulla restrizione dei viaggi nelle zone colpite saranno prese “al momento giusto”, ha detto Trump, chiarendo come ci siano piani anche per quarantene su larga scala se necessario.

Aggiornamento ora 5,32

Gli “Stati Uniti continuano a monitorare tutti gli arrivi dalle aree con focolai di coronavirus”, ha specificato il presidente Usa.

Intanto in Italia l’emergenza continua a rendere piuttosto dura la realtà sociale e politica. Mentre il governo vara misure di restrizione e di tutela precauzionali per evitare il diffondere del virus, si allarga la macchia dei contagi, con segni di positività anche da diversi test provenienti da altre regioni.

Mentre crescono i numeri dei decessi, ecco un altro caso di test positivo che in questo caso arriva dalla Puglia, laddove un uomo che era stato a Codogno pare essere appunti positivo al test sul coronavirus.

E anche il governatore della Lombardia Fontana, dopo aver appreso che una sua collaboratrice è positiva al test ha annunciato ai Facebook di aver iniziato in modo autonomo una sorta di auto isolamento.

Aggiornamento ore 8,04