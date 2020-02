Coronavirus, tutti negativi i test allo Spallanzani di Roma. Accordo con ospedale Bambino Gesù per presa in carico bimbi

Tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati in questi giorni sono risultati negativi, ad eccezione della donna cinese, ancora in terapia intensiva ma con condizioni stabili, vigile ed orientata e con respiro autonomo e ripresa dell’alimentazione. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue il percorso di riabilitazione. Lo comunica l’ospedale Spallanzani di Roma nel bollettino medico quotidiano.



Ad oggi sono stati valutati all’accettazione dello Spallanzani 114 pazienti. Di questi, 75, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati.

L’accordo con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù