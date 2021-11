Covid, Costa: “Mascherine obbligatorie? No, ora è ragionevole pensare ad una riduzione della durata del Green pass”

Visto quanto sta accadendo nel resto d’Europa e – sebbene in misura minore – anche da noi, da qualche giorno sono tornate a girare ‘voci’ secondo cui il governo si starebbe apprestando a ripristinare alcuni ‘accorgimenti’ preventivi, come nuovamente l’obbligo della mascherina all’aperto – per altro già in vigore a Aprilia (Latina), causa il forte rialzo dei contagi – ed il distanziamento.

Eventualità che però stamane il sottosegretario alla Salute, intervenendo ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ (su Rai Radio 1), ha ‘momentaneamente’ smentito, affermando che tutto ciò “non è ancora sul tavolo del ministero. Valuteremo nelle prossime settimane. Se ci sarà bisogno di restrizioni ci prenderemo la responsabilità, ma a oggi non è il tema“.

Costa: “E’ ragionevole pensare ad una riduzione della durata del Green pass”

Piuttosto, ha ammesso Costa, è molto già plausibile che l’esecutivo si confronti circa la durata del Green pass: “la riflessione è in corso – ha infatti confermato il sottosegretario alla Salute – L’evidenza scientifica ha stabilito che con il passare del tempo c’è una riduzione del livello immunitario. E’ ragionevole quindi pensare ad una riduzione della durata del Green pass“.

