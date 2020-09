Covid, Crisanti: “I casi aumenteranno, ma situazione gestibile”

I casi di positività al Covid cresceranno in Italia, in molti ne sono convinti. L’autunno potrebbe portare ad un’impennata in questo senso. Ma la situazione, rispetto a febbraio-marzo, sarebbe comunque gestibile. Ad assicurarlo è il virologo e direttore di Microbiologia all’università di Padova Andrea Crisanti, intervenuto ad ‘Agorà’ su RaiTre.

“Ci aspettiamo una crescita dei casi ma siamo ancora in una situazione di equilibrio gestibile – ha assicurato Crisanti – Quindi possiamo convivere con bassi livelli di trasmissione”.

Il virologo spiega la differenza della curva epidemica rispetto a marzo, quando i casi di positività erano accertati sui pazienti già molto gravi: “I 1500 casi di oggi non sono paragonabili agli stessi di fine febbraio inizio marzo, quando le persone venivano testate già in fin di vita e quindi mancavano all’appello tutti gli asintomatici. Probabilmente in quei giorni c’erano 35-40mila positivi. Oggi siamo lontani da quei numeri”, svela.