Covid, Figliuolo: “Immunizzazione 80% vaccinabili a settembre”

Vaccini in Italia, per il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo sarà possibile raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione dell’80% dei vaccinabili entro settembre grazie alle dosi Pfizer disponibili.

“Le consegne di dosi di Pfizer del mese di luglio, preventivate alle Regioni, sebbene siano leggermente inferiori all’auspicato sono sostanzialmente in linea con le previsioni. Non vanno confrontate – spiega Figliuolo – con quelle di giugno che comprendevano anticipi di forniture. Per questo la quantità complessiva di vaccini disponibile entro settembre consentirà comunque di raggiungere l’obiettivo di immunizzare nei tempi previsti l’80% della platea dei vaccinabili”, dichiara il commissario.