Covid, i numeri segnano oggi un lieve miglioramento: da ieri 27.354 nuovi contagi e 504 vittime

Come riporta il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, da ieri in Italia sono stati effettuati 152.663 tamponi, dai quali sono emersi altri 27.354 nuovi contagi (finalmente in calo).

C’è tuttavia da ricordare che, ad oggi, se i positivi sono 717.784, complessivamente, sono ben 1.205.881 gli italiani risultati positivi (non ‘malati’), dall’inizio dell’emergenza.

Ancora una volta è la Lombardia la regione maggiormente colpita, a fronte di 4.128 nuovi casi. Quindi ancora la Campania (4.079), ed il Piemonte (3.476). Premesso che nessuna regione è attualmente a contagio zero, oggi soltanto la Val d’Aosta vanta meno di cento casi giornalieri (99).

Riguardo il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore sono state 504, portando così il totale a 45.733 il numero dei decessi, dall’inizio dell’epidemia.

‘Bene’ (per modo di dire) nelle terapie intensive in quanto, sebbene proseguano ugualmente, gli ingressi ora sembrano di meno: 70 da ieri. Attualmente sono 3.492 i pazienti corretti alla ventilazione meccanica.

Negli ospedali, ricoverati con sintomi, con i +489 in più da ieri (anche questo untato in calo), vi sono ad oggi 32.536 persone.

In calo (+4.735 da ieri), anche quanti costretti a restare chiusi in casa, in isolamento domiciliare, ad oggi 681.756.

Continuano invece ad aumentare quanti fra dimessi e guariti, da ieri ben 21.524 in più.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max