Covid, il sindaco di Aprilia (Lt), ordina l’obbligo di mascherina all’aperto. Bassetti: “Non conta l’Rt ma gli ospedali”

Visto il forte aumento dei contagi di Covid, “E’ stata emessa l’ordinanza del sindaco per ripristinare l’utilizzo di mascherine all’aperto, evitare ogni forma di assembramento e la sanificazione degli ambienti al chiuso dopo il loro utilizzo“, dunque, come informa l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il primo cittadino di Aprilia (Latina), ha ‘autonomamente’ reintrodotto l’obbligo di mascherina.

Bassetti: “Queste fughe in avanti fanno un po’ paura, in assenza di assembramenti ha un significato del tutto limitato”

Un’iniziativa che, commenta il primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, Mateo Bassetti, “A me queste fughe in avanti fanno un po’ paura. Sono francamente perplesso del fatto che in un comune si possa decidere di mettere la mascherina all’aperto, dopo che è stato ampiamente dimostrato che, indossarla in assenza di assembramenti ha un significato del tutto limitato“.

Bassetti: “Non dobbiamo basarci sull’indice Rt, ma sulle presenze dei ricoveri ospedalieri, altrimenti è un papocchio”

Il noto infettivologo ligure si dichiara del tutto contrario al ”ripristino in un comune singolo della mascherina all’aperto, basandolo unicamente sull’indice Rt”. Dunque, conclude Bassetti, ”Non commettiamo errori che abbiamo già commesso. Bisogna che guardiamo non tanto l’indice Rt, quanto gli ospedali, se sono pieni, se sono vuoti. Se ci basiamo unicamente sull’Rt facciamo un gran papocchio”.

