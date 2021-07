Covid, in arrivo nuove dosi di vaccino. Paura per la variante Delta.

Paura ancora per la variante Delta. Molti casi lungo il litorale romano. In arrivo altre dosi di vaccino per la regione Lazio.

La maggioranza dei casi della variante Delta è stata individuata nel territorio dell’Asl Roma 3. La paura per questa variante aumenta di giorno in giorno, come aumenta anche il numero dei casi lungo il mare di Roma. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d’Amato, ha spiegato che “entro agosto la variante Delta sarà predominante nel Lazio”.

Il direttore sanitario dello Spallanzani ha “rassicurato” dicendo che l’importante è mettere in campo tutte le misure protettive, come i vaccini. Per questo motivo, successivamente all’annuncio dell’arrivo delle nuove scorte di vaccini, è stato tirato un sospiro di sollievo. Dopo la sospensione per la regione Lazio del 5% delle forniture, l’Unità di crisi annuncia che arriveranno quasi 28mila dosi, di cui 14mila Pfizer, 3.500 Moderna e 10.700 J&J. Inoltre da questa mattina i dottori potranno ripartire con la le prenotazioni delle prime dosi, prenotazioni che erano ormai sospese da 10 giorni. Si comincerà da chi è nella fascia d’età più a rischio con l’obiettivo di coinvolgere chi è ancora fuori dal percorso vaccinale.