Covid Italia, 29.575 contagi e 146 morti: bollettino 26 aprile

(Adnkronos) – Sono 29.575 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 146 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 182.675 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 16,2%. I ricoveri ordinari sono stati 278, portando il numero totale a 10.328. Calano, invece, le terapie intensive occupate, che sono 409, 7 in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. Complessivamente i ricoveri ordinari salgono a 10.328, 278 in più da ieri, mentre sono 409 quelli in terapia intensiva con 23 ingressi del giorno, sette in meno da ieri. In isolamento domiciliare 1.224.239 persone.



CAMPANIA – Sono 4.456 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania dall’analisi di 19.796 test, 15 i decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi regionale. In Campania sono 40 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 742 quelli ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 3.396 i nuovi contagi da Coronavirus e 16 morti i morti rilevati oggi, 26 aprile, nel Lazio secondo il bollettino Covid quotidiano. Nello specifico “su 5.151 tamponi molecolari e 14.516 tamponi antigenici per un totale di 19.667 tamponi, si registrano 3.396 nuovi casi positivi (+624), sono 16 i decessi (+5), 1.181 i ricoverati (+42), 66 le terapie intensive (-4) e +5.689 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.928”.

VENETO – Sono 2.002 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.640.107, mentre gli attualmente positivi sono 73.834 nella Regione.

Negli ospedali veneti sono ricoverate 614 persone in area medica e 18 in terapia intensiva. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 14.404 persone in Veneto.

LOMBARDIA – Sono 2.715 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 22 morti per un totale di 39.854 decessi nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.366 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,6%.

Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 37, 5 meno di ieri. Aumentano invece i ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.215,44 più di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 873, di cui 444 nel capoluogo. Seguono Brescia con 425, Bergamo con 225, Pavia con 224, Monza e Brianza con 220, Como con 166, Varese con 164, Lecco con 93, Mantova con 83, Cremona con 58, Lodi con 35 e Sondrio con 30.

PIEMONTE – Sono 1.640 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.747 , di cui 12.915 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’11,1%. I ricoveri ordinari sono 814, 23 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 23 in aumento di una unità rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 253 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.521 tamponi molecolari e 2.053 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 161.

SICILIA – Sono 1.803 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 1.433 nell’isola.

In Sicilia, in totale, sono 121.964 i positivi, 776 in più rispetto a ieri, e di questi 842 sono ricoverati in regime ordinario, 51 in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi giornalieri e 121.071 sono in isolamento domiciliare.

SARDEGNA – Sono 999 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3267 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 318, 7 in più da ieri. Sono 30.531 i casi di isolamento domiciliare, 76 in meno da ieri.

TOSCANA – Sono 1.203 i nuovi contagi da covd in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 aprile. 8.117 i test effettuati, di cui 1.513 tamponi molecolari e 6.604 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,82% (74,8% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

PUGLIA – Sono 3.036 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 18.606 tamponi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 105.756. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 580. In terapia intensiva, invece, 29 malati. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.100; Provincia di Bat: 216; Provincia di Brindisi: 322; Provincia di Foggia: 412; Provincia di Lecce: 573; Provincia di Taranto: 251; Residenti fuori regione: 34; Provincia in definizione: 7.

ABRUZZO – Sono 1.291 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 26 aprile, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 364.767. Secondo il bollettino con i dati Covid della Regione, il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di cui 6 riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3199. Trecentoventicinque pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 53123 (-76 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.190 tamponi molecolari (2.250.006 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.236 test antigenici (3.516.265). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 17.38 per cento.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.392.317 casi di positività, 2.158 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.396 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.292 molecolari e 6.104 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (stabili rispetto a ieri), l’età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.528. Si registrano 24 decessi.

CALABRIA – Sono 1.316 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.715 tamponi effettuati. Segnalati altri 963 guariti, il numero totale dei decessi è 2.479. Il bollettino, inoltre, registra +346 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 284) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 17).

BASILICATA – Sono 604 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 2.361 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Genzano di Lucania, Picerno, Pomarico, Potenza, Rionero in Vulture e Terranova del Pollino. Nella stessa giornata sono state registrate 352 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (+6) di cui 2 in terapia intensiva: 62 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 27 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 28.974.

VALLE D’AOSTA – Sono 49 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. I positivi attuali sono 1.465, di cui 1.447 in isolamento domiciliare e 18 ricoverati in ospedale. Il totale delle persone guarite è di 32.671 unità, in aumento di 28 rispetto a ieri. Con il decesso, segnalato oggi, salgono a 531 le persone decedute in Valle d’Aosta con diagnosi da Covid da inizio emergenza.