Covid, l’appello di Bassetti attraverso Twitter: “Urge accelerare con le quarte dosi per over 65 e fragili”

Stamattina, a ‘rinforzare’ i ripetuti appelli formulati in questi giorni da tutti i suoi colleghi, attraverso Twitter anche il direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha voluto dire la sua in merito alla situazione contagi, a quanto sembra in rapida risalita: “Bisogna accelerare con le quarte dosi per over 65 e fragili. Sono ancora troppo poche. Iniziano ad arrivare in ospedale, con forme anche impegnative, le persone (anziane e fragili) che hanno fatto terza dose oltre 8-10 mesi prima. Non serve vaccinare i 20enni oggi“.

Max