Covid, meno vaccini a partire da luglio per la regione Lazio. Paura per la variante Delta

L’8 agosto, la data per raggiungere l’immunità di gregge, è sempre più alle porte. Il Lazio dovrà puntare all’ottimizzazione dei vaccini disponibili, a causa di un taglio sulle consegne delle dosi del Pfizer.

L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha affermato che nella regione Lazio, invece delle 300mila previste, arriveranno 195mila dosi. Il 70% degli adulti con residenza nella regione Lazio ha già fatto una prenotazione, per cui riceverà la prima dose a metà luglio, secondo un calcolo effettuato dall’Unità di crisi. Si dovrà attuare un blocco delle prenotazioni a partire da metà luglio per poi proseguire più avanti a seconda delle dosi, anche se in via del tutto provvisoria. L’accordo raggiunto è di rinviare le vaccinazioni dei ragazzi dai 12 ai 16 anni a dopo Ferragosto.

Preoccupante è anche la variante Delta che in Italia si sta diffondendo con un ritmo esponenziale. Si dovrà procedere con la somministrazione di entrambe le dosi il più velocemente possibile in modo da frenare la diffusione di questa variante.