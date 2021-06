Covid, missione contagi zero ad agosto. Dubbi su variante indiana e vaccini

L’assessore alla Sanità, Alessio D’amato, esprime il suo ottimismo nei confronti della campagna vaccinale: “Entro la fine di luglio vedremo il traguardo di zero nuovi casi per Covid nel Lazio.”

Entro l’8 agosto di punta a raggiungere l’immunità di comunità con il 70% dei cittadini laziali che hanno più di 12 anni vaccinati con la doppia dose. Con la buona adesione degli over 60 alla vaccinazione e i soggetti fragili ormai protetti, si è riusciti a ridurre gradualmente i posti letto occupati dai malati Covid.

Desta ancora paura la variante indiana su cui si continua a vigilare, afferma l’assessore alla Sanità, anche se almeno per ora ha raggiunto numeri poco significativi nel territorio del Lazio. Attorno alla questione AstraZeneca ci sono ancora dei punti da chiarire. Presto saranno terminati anche i richiami, ma vista la limitazione agli over 60, adesso bisognerà decidere cosa fare delle fiale non utilizzate. Tra le ipotesi quella di essere riversate nei canali europei o nelle altre regioni che stanno ancora vaccinando gli over 60 o ancora si parla del circuito Covax, programma che punta a fornire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 per i Paesi in via di sviluppo.