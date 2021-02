Covid, nei guai funzionari ufficio urbanistica Latina

Un vero e proprio in Comune senza alcun rispetto delle norme anti Covid. Nei guai venti persone fra dipendenti e funzionari dell’ufficio urbanistica di Latina, che stavano festeggiando in una stanza senza finestre e sprovvisti di mascherine. È accaduto i primi di febbraio nella sede del palazzo municipale a piazza del Popolo, a testimoniare i fatti un video diventato rapidamente virale sui social, e che ritrae fra gli altri anche l’assessore Francesco Castaldo. In attesa di approfondire le indagini sull’accaduto, il sindaco Damiano Coletta ha definito l’accaduto “inopportuno” e confermato che intende valutare “eventuali provvedimenti sul piano disciplinare”.

Proseguono anche i controlli dei Carabinieri per contrastare il degrado e verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri sera all’Esquilino controllate in totale 48 persone, cinque delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 1700 euro. Tre persone sono state sanzionate perché sorprese senza mascherina, una perché trovata a bivaccare in luogo pubblico e una per ubriachezza molesta.