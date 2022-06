Covid, nelle ultime 24 ore 94.165 nuovi contagi e 60 morti. Continuano a salire le terapie intensive

Che in termini ‘economici’ Omicron 5 rappresenti in qualche modo un ‘problema’ è abbastanza evidente ma, allo stesso modo c’è anche da ‘denunciare’ la leggerezza con la quale in molti (‘rasserenati’ da una sintomatologia lieve), anziché restare in casa a rispettare la settimana di quarantena, decidono invece di uscire, andando così ad incentivare una contagiosità di suo già abbastanza rapida.

Covid, dietro questa impennata di contagi c’è infatti anche il menefreghismo di chi non rispetta la quarantena

In effetti, come per altro ripetuto più volte anche da ‘esimi’ esperti, pur essendo particolarmente aggressiva questa variante del Covid, raramente evolve fino a rendersi pericolosa, se non letale. Poi, complici i vaccini, che mitigano molto gli effetti del contagio, hanno contribuito a far sì che la paura e le precauzioni siano passate in secondo piano. Ma il problema invece resta per le cosiddette categorie a rischio, ed in Italia parliamo di milioni di persone. Le stesse che poi vanno puntualmente a riempire i bilanci quotidiani del monitoraggio della curva epidemiologica in Italia.

Covid: senza eccedere negli allarmismi, i 94.165 nuovi contagi ed i 60 morti registrati da ieri debbono far riflettere

Dunque non deve meravigliare poi se, come evidenzia anche il bollettino stilato oggi dal ministero della Salute, scopriamo che continuano ad aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva, oggi giunti a 248, quindi 11 in più di ieri. Un trend che ricalca anche la situazione di quanti ricoverati negli ospedali con i sintomi da Coronavirus, ad oggi 6.254. Dunque oggi, in virtù dei 357.210 tamponi processati nel Paese, con un tasso di positività arrivato al 26,3%, contiamo ben 94.165 nuovi contagi ed altri 60 morti.

Covid, vediamo nello specifico la situazione epidemiologica di alcune delle regioni del Paese maggiormente ‘colpite’ dai contagi

In Lombardia registrati 25.132 i nuovi contagi (3.779 a Milano),e 9 vittime. Sono stati effettuati 84.452 tamponi effettuati (tasso al 29,7%), e segnalati 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva (21 in totale), così come nei reparti ordinari ospedalieri, dove gli ’allettati’ ora sono 854 (+17 da ieri).

In Emilia Romagna registrati 6.756 i nuovi e 7 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 20.126 tamponi eseguiti, di cui 9.986 molecolari e 10.140 test antigenici rapidi, per una percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi fatti del 33,6%.

In Toscana 4.543 nuovi contagiati 12 nuovi decessi. I positivi sono 50.235, +5,7% rispetto a ieri. In area medica si contano 395 ricoverati (31 in più da ieri), e 13 pazienti in terapia intensiva (1 in meno).

Nel Lazio 9.849 i nuovi contagi (5.867 solo a Roma), e 5 i morti in più. Da ieri sono stati processati 5.005 tamponi molecolari e 33.991 antigenici, che hanno evidenziato un tasso di positività del 25,2%. Crescono anche i ricoveri negli ospedali (593, cinque in più di ieri), stabile invece (51) la situazione nelle terapie intensive, mentre sono e 2.734 quanti guariti delle ultime 24 ore.

In Abruzzo si contano 2.010 i nuovi contagiati nessun decesso. Da ieri sono stati effettuati 1.603 tamponi molecolari e 6.067 test antigenici. Negli ospedali i ricoverati sono 131 (6 in più da ieri), ma restano stabili le terapie intensive (5).

In Sardegna 2.491 i nuovi contagi ed altri 2 morti. Tra molecolari ed antigenici, sono stati processati 7.343 tamponi. Cala di un paziente da ieri il numero di quanti in terapia intensiva (ora 7) mentre, in area medica sono aumentati di 2 unità i ricoverati, ora 124.

