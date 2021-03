Covid, nuove misure in arrivo: dai lockdown nel weekend all’inasprimento delle zone rosse

Lockdown nel weekend, inasprimento delle restrizioni delle zone rosse, che scatteranno in automatico oltre la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Sono queste le richieste del Cts (Comitato tecnico scientifico) formulate nel corso della riunione di questa mattina su impulso del governo.

La diffusone delle nuove varianti del Covid preoccupa l’Italia, per questo l’esecutivo Draghi ha chiesto al Cts di rimodulare le misure restrittive per arginare il più possibile le nuove forme del virus. A distanza di pochi giorni dal Dpcm entrato in vigore lo scorso 6 marzo, arriva un’ulteriore stretta proprio il giorno dopo in cui in Italia si sono registrate 100.000 vittime del Covid.

“Ci troviamo di fronte ad un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria – ha spiegato ieri Draghi -, ognuno deve fare la propria parte per contenere la diffusione del virus. Soprattutto il governo deve fare la sua e ogni giorno deve cercare di fare di più. la pandemia non è ancora sconfitta, ma con l’accelerazione del piano dei vaccini si intravede una via d’uscita non lontana”.