Sono 20 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun morto da ieri. Sono 2.616 i tamponi molecolari e 3.963 test i antigenici eseguiti nelle ultime ore. Da ieri i guariti sono stati 38. Sono 1.007 gli attualmente positivi, 25 sono ricoverati in area medica, 3 in meno, e uno in terapia intensiva, numero che è rimasto invariato da ieri. In isolamento domiciliare 981 persone.