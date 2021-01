Covid, oggi altri 10.593 contagi e 541 vittime. Sempre bene i guariti: da ieri 19.256

Giornata tutto sommato stabile per quel che riguarda la situazione legata ai nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore infatti, nel Paese sono stati eseguiti 257.034 tamponi (sia molecolari che antigenici), che hanno rilevato un tasso di positività al 4,1%, per altri 10.593 nuovi contagi. Inoltre, informa il report quotidiano del ministero della Salute, attualmente il numero dei positivi (ma non ‘malati’), è sceso a 482.417.

E’ ancora la Lombardia la regione maggiormente più colpita da nuovi casi (1.230), seguita dal Lazio (1.039), praticamente si tratta delle uniche due regioni oggi sopra i mille casi. Da segnalare invece i soli ‘due casi’ registrati in Val d’Aosta.

Sempre alto purtroppo il numero delle vittime, con altri 541 decessi da ieri, che portano così il totale dei morti a 86.422 dall’inizio dell’emergenza.

Un ‘filino’ meglio invece nelle terapie intensive (per la media nazionale), con altri 49 pazienti dimessi da ieri, rispetto agli attuali 2.372.

Idem per i reparti ordinari ospedalieri dove, rispetto ai 21.355 ancora ricoverati con sintomi, nelle ultime 24 ore son stati dimessi altri 69 pazienti.

Continua intanto ad ingrandirsi (458.690), il numero di quanti finalmente usciti dall’isolamento domiciliare, 9.095 in più da ieri.

Prosegue sempre alla grande il boom di guariti con gli altri 19.256 italiani che, nelle ultime 24 ore, sono finalmente riusciti a lasciarsi alle spalle questo maledetto virus.

Nel Lazio oggi meno ricoveri e terapie intensive ma più casi e decessi

Come ha informato poco fa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, “Oggi su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (+1.506) e quasi 20 mila antigenici per un totale di circa 30 mila test, si registrano 1.039 casi positivi (+165), sono 43 i decessi (+3) e 2.525 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Se confrontiamo il dato odierno con quello di martedì scorso registriamo un calo di 61 casi”.

Complessivamente nel Lazio, ad oggi i casi attualmente positivi sono 66.132, di cui 2.544 ricoverati, 283 in terapia intensiva e 63.305 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 128.709, i decessi 4.765 e il totale dei casi esaminati è pari a 199.606.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle altre regioni italiane

Max