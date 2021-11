Sono 875 i contagi da coronavirus registrati in Campania oggi, 14 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 25.463 test. Due i decessi, uno avvenuto nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 292 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+7 rispetto al dato di ieri).