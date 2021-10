Covid oggi Gb, 52mila contagi: mai così tanti da metà luglio

Sono 52.009 i contagi da coronavirus registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 17 luglio quando ne vennero confermati 54.674. Lo ha reso noto Sky News citando le autorità sanitarie, secondo le quali sono 115 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 nell’ultima giornata. Il numero dei casi è aumentato del 17,9 per cento nell’ultima settimana (durante la quale sono stati confermati 327.537 contagi), mentre quello dei decessi ha registrato un più 10,8 per cento negli ultimi sette giorni, 912 i morti in questo arco di tempo.