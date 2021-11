Covid oggi Gb, “fatevi terza dose per salvare Natale”

Fatevi la terza dose del vaccino anti covid per salvare il Natale, “è una missione nazionale”. Il ministro britannico della sanità Sajid Javid si è rivolto oggi ai tre milioni di cittadini più anziani e fragili che ancora non hanno fatto il richiamo, esortandoli a farlo al più presto. “Se facciamo tutti la nostra parte, potremo superare questo difficile inverno, evitare un ritorno delle restrizioni e goderci il Natale”, ha affermato.

Finora quasi 10 milioni di persone hanno ricevuto la terza dose nel Regno Unito, ma in Inghilterra mancano ancora all’appello il 30% degli over 80 e il 40% degli over 50. Si tratta di tre milioni di persone, per cui la terza dose è raccomandata dalla sanità britannica. Javid ha esortato i più giovani a far pressione sui parenti più anziani perché facciano il richiamo e si vaccinino contro l’influenza.

Come è noto la Gran Bretagna ha rinunciato alle restrizioni anti covid, contando soprattutto sulla vaccinazione. Una scelta che però ha portato ad una ripresa dei contagi: il bollettino di ieri riportava 30.693 nuovi casi e 155 morti.

Il Paese ha accelerato sulla terza dose: già da domani infatti sarà possibile prenotarsi per il richiamo del vaccino anti-covid, con un mese di anticipo rispetto a quando sarebbe possibile fare la terza dose.