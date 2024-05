Stasera in TV: cosa c’è in prima serata

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

RAI1 Il bodyguard e la principessa (Film)

RAI2 Delitti in Paradiso – Stagione 13 Episodio 7 – Il ritorno (Telefilm)

RAI3 Chi l’ha visto? (Attualita’)

RETE4 Fuori dal coro (Rubrica)



CANALE5 Calcio – Coppa Italia – Atalanta Vs Juventus (Sport)

ITALIA1 Il principe cerca moglie (Film)



LA7 Emma (Film)

TV8 Radio Italia Live 2024 (Musica)



NOVE Il contadino cerca moglie – I protagonisti (Reality)