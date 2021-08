Covid oggi Italia, 7.230 contagi e 27 morti: bollettino 5 agosto

Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 27 morti che portano a 128.163 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 212.227 tamponi, il tasso di positività è al 3,4%. In terapia intensiva si trovano 268 pazienti, 8 in più rispetto a ieri, con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.409, +100 da ieri.

LAZIO – Sono 544 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto 2021 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 6 decessi. “Oggi si registrano 544 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+31), 6 decessi, compresi i recuperi (+5), i ricoverati sono 392 (+13), le terapie intensive sono 53 (+2). I casi a Roma città sono a quota 240. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-236 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Sono 12.549 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 392 ricoverati, 53 in terapia intensiva e 12.104 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 340.049 e i morti 8.416, su un totale di 361.014 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

LOMBARDIA – Sono 793 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 5 agosto. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.835 decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 35.340 tamponi, il tasso di positività si attesta al 2,2%. In calo i ricoveri in terapia intensiva che sono 31 (-1), mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 254 (+7).

Sono 222 i nuovi casi registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 85 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 29 nuovi casi, a Brescia 67, a Como 35, a Cremona 34, a Lecco 16, a Lodi 22, a Mantova 56, nella provincia di Monza e Brianza 48, a Pavia 21, a Sondrio 13 e a Varese 189.

CAMPANIA – Sono 670 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati rilevati su 7.642 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici. Registrato un morto: il decesso segnalato ieri è avvenuto in precedenza. I pazienti ricoverati per covid sono 246, in terapia intensiva 13 persone.

PIEMONTE – Sono 259 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi del Piemonte.

I nuovi casi, di cui 16 dopo test antigenico, sono pari all’1,6% di 15.929 tamponi eseguiti, di cui 10.340 antigenici. Dei 259 nuovi positivi, gli asintomatici sono 97 (37,5%).

I casi sono così ripartiti: 30 screening, 154 contatti di caso, 75 con indagine in corso, 4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 5 casi importati (4 dall’estero e 1 da altra regione italiana)

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 90 (+ 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.774. I pazienti guariti sono complessivamente 356.280 (+115 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nella giornata di oggi non si registrano decessi; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono scesi a 19. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.790: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.750, i clinicamente guariti 71, mentre quelli in isolamento risultano essere 808. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.442 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.486 a Trieste, 50.766 a Udine, 21.573 a Pordenone, 13.182 a Gorizia e 1.435 da fuori regione.

Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positività di un operatore socio sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione così come non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture.

ABRUZZO – Sono 123 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 5 agosto, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76594. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72464 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Trentotto pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1576 (+82 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3861 tamponi molecolari (1271623 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2501 test antigenici (592472). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.93%.

PUGLIA – Sono 243 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 10.492 test: 35 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono 2.887 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 108.

TOSCANA – Sono 765 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che sono stati somministrati 35mila vaccini nelle ultime 24 ore e il 72% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose.

SARDEGNA – Sono 522 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 5 agosto. Si registrano 4 morti nelle ultime 24 ore, due donne e due uomini, tra i 73 e gli 88 anni: tre della Città Metropolitana di Cagliari, uno della provincia del Sud Sardegna. Da ieri sono state testate 3.523 persone. Restano stabili i numeri dei ricoveri, 87, come quello delle terapie intensive, 19. Le persone in isolamento domiciliare sono 6mila (+426 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA – Sono 669 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 5 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 20.504 tamponi, il tasso di positività è del 3,3%.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 113 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Bologna (91) e Reggio Emilia (82). Quindi Ferrara (57) e Parma (51); poi Piacenza (48), Ravenna (46) e Cesena (32). Infine, Forlì (19) e il Circondario Imolese (18).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 266 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 374.717. I casi attivi a oggi sono 9.002 (+403 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 8.711 (+388).

Il totale dei decessi resta invariato a 13.286. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+2 rispetto a ieri), 267 quelli negli altri reparti Covid (+13).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (+1), 3 a Modena (invariato), 9 a Bologna (-1), 2 a Imola (+1), 3 a Ferrara (invariato), 4 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Sono state somministrate complessivamente 5.222.364 dosi: sul totale sono 2.405.101 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

LIGURIA – Sono 169 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.470 tamponi molecolari e 3.412 test antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per covid sono 53 (+6), in terapia intensiva 13 persone (+1).