Covid oggi Italia, 79.895 contagi e 128 morti: bollettino 17 marzo

(Adnkronos) – Sono 79.895 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 128 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 529.882 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 15%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 473 in totale e quattro in meno di ieri. Diminuisce anche il numero dei ricoverati con sintomi, 8.397 in totale e 13 in meno di ieri.

Sono stati 13.645.834 i contagiati dal Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza, mentre le vittime salgono a 157.442. Sono 12.400.175 i guariti, 48.190 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i positivi al Coronavirus nel nostro Paese sono 1.088.217.



VENETO – Sono 6.829 i nuovi contagi da covid in Veneto, secondo i dati e i numeri del bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.402.097, mentre gli attualmente positivi sono 60.667. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.015). Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.397 dosi di vaccino.

SARDEGNA – Sono 2.411 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.578 tamponi. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, stesso numero di ieri, mentre quelli ricoverati in area medica sono 337, 3 in più da ieri. In isolamento a casa 26.540 persone.

LAZIO – Sono 9.504 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.944 tamponi molecolari e 46.626 antigenici con un tasso di positività al 16,5%. Da ieri sono guarite 8.312 persone. I casi a Roma città sono a quota 4.329.

In particolare nella Asl Roma 1 sono 1.515 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 3 sono 1.169 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 4 sono 481 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 5 sono 740 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 6 sono 1.038 i nuovi casi e nessun decesso.

Nelle province si registrano 2.916 nuovi casi. Nel dettaglio: nella Asl di Frosinone sono 929 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Latina sono 1.074 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 317 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 596 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.738 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano inoltre altri 14 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.227.339 casi di positività. 24.633 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.924 molecolari e 11.709 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,2%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.236.013 dosi; sul totale sono 3.766.125 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,7%. Le terze dosi fatte sono 2.706.420.

PUGLIA – Sono 8.559 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 17 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 42.163 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 2.500; Provincia di Bat: 601; Provincia di Brindisi: 845; Provincia di Foggia: 1.014; Provincia di Lecce: 2.683; Provincia di Taranto: 831; Residenti fuori regione: 67; Provincia in definizione: 18.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 92.101. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 550. In terapia intensiva, invece, 27 persone.

BASILICATA – In Basilicata sono 1.022 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati oggi, 17 marzo 2022, su un totale di 3.939 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 421 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 92 (-2) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 57 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 35 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.

ABRUZZO – Sono 2.208 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 17 marzo, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 285.710. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. 263 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 34769 (+1628 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 76enne della provincia di Teramo) e sale a 3036. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3769 tamponi molecolari (2123752 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 11910 test antigenici (3101278). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14.08%.

VALLE D’AOSTA – Sono 76 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 marzo 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Il totale dei casi complessivamente testati è pari a 129.605 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 477.373.

In isolamento a casa 1.089 persone, 16 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 30.174, in aumento di 13 unità rispetto alla rilevazione di ieri. I decessi di persone con diagnosi di Covid 19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 522.

TOSCANA – Sono 5.529 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.529 su 34.238 test di cui 7.835 tamponi molecolari e 26.403 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,15% (61,8% sulle prime diagnosi)”, scrive, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.756.638 di cui 2.328.507 dosi booster.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.241 i contagi da coronavirus oggi, 17 marzo 2022, in Friuli Venezia Giulia su 4.595 tamponi molecolari e 8.630 test rapidi antigenici realizzati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 133. Si registrano i decessi di 6 persone.