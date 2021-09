Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 1 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Nella giornata in cui il Green pass Italia diventa obbligatorio anche per treni, navi, aerei, scuole e università, i numeri dalla Sicilia in zona gialla con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. Il nollettino delle regioni:

Sono 538 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 settembre 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 538 su 15.991 test di cui 9.501 tamponi molecolari e 6.490 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,36% (8,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.865.110.

Sono 691 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 1 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Il totale dei contagiati è ora 455.494, quello delle vittime 11.689. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri rimane stabile il numero dei pazienti:, con 232 (-2) ricoverati nei reparti ordinari e 54 (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente positive e in isolamento in regione sono 12.795 (-109).