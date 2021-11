Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 novembre

ll bollettino con i numeri del Covid in Italia di oggi, 16 novembre, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, con i contagi che continuano ad aumentare. Intanto è arrivata una stretta sui trasporti che riguarda bus, metro, treni e taxi.

Sono 305 i nuovi contagi da Covid registrati in Toscana oggi, 16 novembre, secondo i numeri del bollettino Covid della Regione e anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. Eseguiti 36.336 test di cui 8.801 tamponi molecolari e 27.535 test rapidi. Scende il tasso dei nuovi positivi, che passa da 2,29% registrato ieri a 0,84% (3,7% sulle prime diagnosi) oggi.

Sono 1.278 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto oggi, 16 novembre, secondo il bollettino covid quotidiano della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Eseguiti 6.942 tamponi molecolari e 111.880 antigenici, per un totale di poco meno di 17 mila positivi: sono infatti 16.945 i casi attivi. Tre i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.881 da inizio pandemia.