Covid oggi Italia, Rezza: “Decisa crescita ricoveri”

(Adnkronos) – Covid oggi in Italia, crescono i contagi nell’ultima settimana in Italia. “Il tasso di incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100mila abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, 1,30, ben al di sopra dell’unità” dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza a proposito dei dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico Covid-19. “Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva è” rispettivamente “al 10,3% e al 2,6%, quindi una decisa crescita dell’occupazione delle aree mediche mentre per fortuna l’aumento delle terapie intensive è relativamente lento”.

“Noi continuiamo a monitorare con molta attenzione la situazione, i cittadini sanno quando utilizzare la mascherina, però, è bene fare un richiamo alla cautela. Allo stesso tempo, invitiamo tutti coloro che sono in condizioni di particolare fragilità e i più anziani a effettuare una dose vaccinale di richiamo” conclude.